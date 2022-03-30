Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Турции

    30 Марта 2022, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема» в Анталье (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Мировые соревнования мастеров татами пройдут с 1 по 3 апреля. На турецком татами страну будут представлять 23 спортсмена.

    Мужчины:

    60 кг: Магжан Шамшадин, Бауржан Нарбаев

    66 кг: Елдос Сметов, Гусман Кыргызбаев

    73 кг: Данияр Шамшаев, Жансай Смагулов

    81 кг: Абылайхан Жубаназар, Барак Аркабай

    90 кг: Дидар Хамза, Ерсултан Музаппаров

    - 100 кг: Ислам Бозбаев, Нурлыхан Шархан

    + 100 кг: Жамбыл Тургуналиев

    Женщины:

    52 кг: Гаухар Ирмагамбетова

    57 кг: Севара Нишанбаева

    63 кг: Зарина Сарипова, Молдир Нарынова

    70 кг: Зере Бектасовна, Перизат Жакыпбекова

    78 кг: Асель Бисембай, Аруна Жангельдина

    + 78 кг: Камила Берликаш, Назгуль Маратова

    Отметим, что в турнире Большого шлема ожидается участие 534 спортсменов из 64 стран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Турция Дзюдо
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Казахстанцы завоевали две бронзовые медали турнира Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай