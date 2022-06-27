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    Коллективу МИА «Казинформ» вручили премию «Парламент сөзі»

    27 Июня 2022, 19:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов наградил представителей средств массовой информации премией «Парламент сөзі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главный принцип «Нового Казахстана» во главе с Президентом – это открытость. Мы все это прекрасно понимаем. Непременно, основа открытости, прозрачности и гласности – это средства массовой информации. Вы являетесь мостом между народом и властью. Это ответственная, но почетная задача», - сказал спикер Палаты, обращаясь к представителям СМИ.

    Победителям были вручены специальные статуэтки и дипломы, изготовленные по специальному заказу.

    Ерлан Кошанов поздравив журналистов с профессиональным праздником, вручил победителям премию «Парламент сөзі».

    Специальная парламентская премия журналистам была учреждена решением Бюро Мажилиса в 2016 году.

    Международное информационное агентство «Казинформ» стало обладателем специальной премии «Парламент сөзі». Специальной премии удостоился и коллектив «31 канала».

    Лауреатами номинации «За лучшую печатную публикацию» стали корреспонденты газеты Egemen Qazaqstan Абай Отар и газеты «Время» Тогжан Гани.

    В номинации «За лучший телевизионный сюжет» лауреатами стали корреспондент телеканала «АSTANA» Яна Гладкова и корреспондент телеканала «Хабар 24» Назерке Әбдірахманқызы.

    В номинации «За лучший видео-фотоматериал» лауреатами признаны фотограф «Informburo.kz» Герард Ставрианиди и телеоператор телеканала «Qazaqstan» Советхан Жағиев.

    В номинации «За лучшие интернет и радио материалы» лауреаты – Мейирим Смаиыл, «Интернет ресурс Tengrinews.kz» и автор программы «Парламент сағаты» на Қазақ радиолары Алмас Байдрахманов, также главный редактор информационного агентства «Baq.kz» Жаубай Ержан.

    В номинации «Специальный репортаж» лауреатами признаны: Гульфариза Рамазанова – «Первый канал «Евразия»; Кристина Гринько – «Азаттық рухы»; Сауле Комекбаева – Телерадиокомплекс Президента РК.

    Победителями в номинации «За вклад в развитие парламентской журналистики» стали: главный редактор газеты» «Айкын» Құрмет Аманкелды; корреспондент телеканала «ТДК-42» Аселим Абильдинова.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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