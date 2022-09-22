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    Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ проведут учения в Казахстане

    22 Сентября 2022, 20:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 26 сентября по 8 октября в Жамбылской и Алматинской областях состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022». Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны РК, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике. В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения», - говорится в официальном сообщении.


    Фото: преесс-служба МО РК
    ОДКБ Армия Вооруженные силы
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