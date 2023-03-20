Коллектив Управления Делами Президента РК провел праздничную акцию для пожилых людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За окном непогода, но настоящая атмосфера весеннего праздника Наурыз царила сегодня в столичном Центре социального обслуживания «Шарапат». Сотрудники Управления Делами Президента провели благотворительную акцию для жильцов центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жильцы центра по-особенному сегодня красивы: кто-то надел свое парадное платье или костюм, услышав о планируемом концерте. За час до начала мероприятия многие начали занимать удобные места, чтобы внимательно послушать выступления артистов, которые будут выступать только для них.

Сотрудники Управления Делами Президента побеседовали с пожилыми людьми и скрасили их досуг.

«В рамках празднования Наурыза сотрудники Управления Делами Президента и подведомственных ему организаций навестили жильцов центра социального обслуживания «Шарапат». Мы пришли не с пустыми руками. Порадовали праздничным концертом, чтобы поднять им настроение, также подготовили небольшие подарки», – отметила заместитель заведующего кадровой службы Шолпан Жумагулова.

УДП РК часто проводит такие мероприятия. В прошлом году в рамках празднования Года детей сотрудники Управделами Президента посетили детский дом. Повара подведомственных организаций провели для них мастер-класс по приготовлению еды. Специально была организована экскурсия в Боровом.

Заместитель руководителя Медицинского центра УДП РК Людмила Бюрабекова также добавила, что ранее сотрудники УДП навестили воспитанников детских домов. Сегодня они приехали поздравить с праздником Наурыз жильцов реабилитационного центра «Шарапат».

Помимо сотрудников подведомственных организаций УДП РК на праздничном концерте присутствовал руководитель городского управления занятости и социальной защиты Илья Скуб.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено празднованию Наурыза. Это праздник пробуждения, весны, начала новой жизни. Все праздники отмечаем в таком кругу, с жильцами нашего центра. Здесь получают услуги около 300 человек. На прошлой неделе проводили Наурыз для получателей услуг на дому», – добавил Илья Скуб.

Праздничный концерт, организованный оркестром Службы государственной охраны, ничем не уступил масштабным концертам, проводимым в больших концертных залах. Специально для гостей праздника выступили Айзат Карабекова, Асылхан Шалкаров, Еркебулан Сарсенбеков, Гульсим Мырзабекова, Бауржан Нурмуханов, входящие в состав оркестра. Они исполнили произведения, с которыми побеждали на международных и республиканских конкурсах. На сцене прозвучали самые разные песни и кюи, которые вызвали овации слушателей.

Позже был накрыт праздничный дастархан в честь Наурыза. Выразили поддержку и оказали внимание пожилым людям представители Дирекции административных зданий Администрации Президента и Правительства РК, Дирекции государственных резиденций, Больницы Медицинского центра и Дирекции административных зданий Управления материально-технического обеспечения. Все эти предприятия являются подведомственными организациями УДП РК.

«Когда нам сообщили о том, что навестим жильцов центра, сразу же подумали, что нужно приготовить вкусные блюда. Мы подготовили меню, в которое включили наши национальные угощения: наурыз коже, бауырсаки, плов, шубат, разновидности салатов», – отметил шеф-повар Дирекции государственной резиденции Адилет Лукпанов.

Начальник общепита Дирекции административного центра Жамиля Айдарбекова также добавила, что при составлении меню учитывались особенности питания жильцов центра. Особенно должен присутствовать стол №9. Поэтому для пожилых людей помимо национальных угощений, в меню включили свежие овощи и фрукты, салаты, чтобы не было ощущения тяжести в желудке.

Сотрудники УДП передали центру книги, которые к этому долгожданному мероприятию собрали из своих личных библиотек. Также жителям центра «Шарапат» были сделаны и другие подарки – в соответствии с их потребностями.