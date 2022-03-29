Коллекцию одежды казахстанских дизайнеров представили в Бельгии и Люксембурге

БРЮССЕЛЬ-ЛЮКСЕМБУРГ. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования Наурыз мейрамы, в Брюсселе и Люксембурге прошли торжественные мероприятия, в ходе которых была представлена современная казахская культура, ювелирные изделия и продукция отечественных творческих команд, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничные мероприятия были организованы Посольством Казахстана в Бельгии и Почетным консульством РК в Люксембурге.

Посол Казахстана М.Баймухан, выступая перед гостями, рассказал о значимости праздника Наурыз для многих народов и стран Евразии как символа общественного согласия и единения с природой, а также роли празднования в сохранении культурного наследия и традиции предков.

По словам казахстанского дипломата, Наурыз как период обновления в нынешнем году стал знаковым для нашей страны, т.к. совпал с началом широкомасштабных изменений, объявленных Главой государства в недавнем Послании народу Казахстана. Обновления и реформы под эгидой «Нового Казахстана» должны стать прочной опорой демократического развития и общественной консолидации вокруг целей по повышению благосостояния граждан РК, полагает М.Баймухан.

На мероприятиях впервые была представлена специальная коллекция известной компании «Казах Ювелир», которая привезла с собой эксклюзивные работы отечественных мастеров, сделанные в национальном стиле.

В обоих городах настоящим открытием вечера стал показ коллекции «Nomad Moon» от казахстанских дизайнеров. Публике были представлены современные, легкие костюмы с этническим колоритом, сделанные из качественных материалов, в соответствии с трендами устойчивого и ответственного потребления. Главным замыслом коллекции является стремление вплести узоры и элементы кочевнической и казахской культуры в современную одежду казахстанок, сохраняя таким образом связь поколений.

Современный журнал «Muse of Nomad», первый номер которого был также представлен в рамках празднований в Брюсселе и Люксембурге, будет освещать темы культуры современного Казахстана, традиций народов, стиль жизни, а также моду и красоту.

Казахские народные песни и кюй на национальных музыкальных инструментах с аккомпанементом на фортепиано в исполнении дуэта Айгерим Матаевой и Айгерим Ерсаиновой произвели на гостей незабываемые впечатления. Профессиональные музыканты из Казахстана, основатели парижского проекта «Art Ambassadeurs», сыграли известные казахские произведения на кобызе, жетыгене, саз-сырнай и шанкобызе.

Гостями мероприятия в Брюсселе стали депутаты Европарламента, дипломатический корпус центрально-азиатских и тюркских стран, представители НАТО, руководители Всемирной таможенной организации, Организации энергетической хартии, Бюро ООН по снижению риска бедствий и др., а также представители европейских и бельгийских институтов. Участники торжества согласны с тем, что география и идея Наурыза представляют нематериальную ценность для всего человечества.

Щедро представленный стол казахской кухни, а также возможность послушать казахскую музыку в живом исполнении особо порадовали соотечественников в Люксембурге, впервые собравшихся после долгой пандемии. Казахстанцы, успешно работающие в ведущих компаниях и индустриях в Герцогстве, выразили благодарность Посольству и Почетному Консульству РК в Люксембурге за возможность соприкоснуться с родной культурой вдали от Родины.



