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    Коллекцию казахстанских дизайнеров и ювелиров презентовали в Риме

    27 Мая 2023, 15:20

    РИМ. КАЗИНФОРМ - В посольстве Казахстана в Италии состоялась презентация казахстанских дизайнеров и ювелиров по теме «Традиции и современный Казахстан – связь через века». В нём приняли участие свыше 100 человек, включая представителей креативной индустрии Италии – дизайнеров, искусствоведов, художников. Гостями мероприятия также стали представители дипломатического корпуса, журналисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Цель презентации – ознакомление итальянской аудитории с национальным колоритом Казахстана через тенденции в декоративно-прикладном искусстве, именно оно символизирует уникальную историю, традиции и национальное наследие, являясь неотъемлемой частью любой культуры и инструментом формирования национальной идентичности.

    Посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев подчеркнул, что знакомство европейцев с Азией началось именно с трудов знаменитого итальянского путешественника Марко Поло, который описал традиции и особенности уклада жизни народов, населявших территорию нынешней Центральной Азии, по которой проходила значительная часть Великого Шелкового пути.


    «Мы хотим рассказать о самобытности и красоте степной души наших предков через яркие образы, которые сегодня представят в своих коллекциях талантливые казахстанские дизайнеры одежды и ювелирных изделий и производители традиционного домашнего декора», – отметил Е. Сембаев.


    Презентацию открыла коллекция войлочных изделий компании «Tekemet-Syrmak» Самал Толенгитовой. Вниманию зрителей были представлены накидки и шарфы, выполненные с использованием традиционного ремесла в сочетании с современной техникой, когда войлок вбивается в шелк и позволяет создавать на шелковой ткани необычные узоры, при этом изделие не теряет своей легкости и воздушности.


    Далее казахстанские модельеры представили ювелирные изделия члена Союза евразийских дизайнеров, известного художника-ювелира Нурдоса Алиаскарова. Были показаны различные женские украшения, такие как серьги, браслеты, выполненные в национальном стиле.




    Также модельерами была продемонстрирована коллекция женских и мужских чапанов – казахской национальной одежды и этнических костюмов этно-дизайнера Тарбии Айдымбаевой, которые в современном исполнении являются универсальным предметом одежды. Презентация завершилась показом традиционного свадебного наряда невесты.

    Для гостей также была организована выставка ковров и других изделия из войлока.



    В рамках презентации гостям также была представлена концертная программа. Казахстанские студенты А. Бабагулова, А. Кадыржанов и Т. Куралов исполнили кюи известных казахских композиторов. А оперная певица Л. Али исполнила народную песню «Булбул».

    Моделями, демонстрировавшими публике казахские национальные костюмы, выступили казахстанские студенты, обучающиеся в вузах Италии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Культура Италия Видео
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