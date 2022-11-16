Коллекционные монеты в честь 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева выпустил Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана сообщает о начале продаж c 17 ноября коллекционных монет JAMBYL. 175 JYL из серии «Выдающиеся события и люди», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL изготовлены из сплава мельхиор МН 25, номиналом 100 тенге, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, тиражом 15 000 штук. На аверсе монет в центральной части изображен герб Республики Казахстан. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности – надпись QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части – надпись 100 TEŃGE, обозначающая номинал монеты.

На реверсе монет размещено портретное изображение Жамбыла Жабаева, по центру – строки из стихотворения «Артықша туған азамат». По окружности монеты надписи JAMBYL и QAZAQ HALYQ AQYNY.

Коллекционные монеты JAMBYL. 175 JYL обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе. Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБК.

Фото: пресс-служба Национального банка РК



