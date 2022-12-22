Количество трехсменных школ в Казахстане за год увеличилось на 6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На начало 2021/2022 учебного года в стране насчитывалось 7,6 тысячи школ. Из них 2,3 тысячи расположены в городской местности и 5,3 тысячи – в сельской. В них обучаются 3,6 млн человек – на 3,3 % больше, чем годом ранее. В городах ходят в школу 2,1 млн, в селах – 1,5 млн учеников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.kz.

В сфере образования РК остается целый ряд нерешенных проблем. Наиболее острой является нехватка ученических мест. Сейчас большинство школ обучают учеников в две смены, количество таких школ растет из года в год. Так, в 2021/2022 учебном году в стране работало 5,2 тысячи таких школ, в 2020/2021 учебном году – 5,1 тысячи, а пятью годами ранее, в 2017/2018 учебном году — 4,9 тысячи двухсменных школ.

В то же время в стране растет еще и количество школ с трехсменным режимом обучения, что говорит об ухудшении и без того кризисной ситуации. Так, в 2021/2022 учебном году в Казахстане функционировало 169 трехсменных школ — на 5,6 % больше, чем годом ранее (160 школ), а за три года количество таких школ увеличилось сразу на 32 %.

Если рассматривать ситуацию с численностью учеников, то масштаб проблемы виден более наглядно. Так, по последним данным, в трехсменных школах обучается 291,1 тысячи учеников — на 4,9 % больше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе наибольшее количество трехсменных школ наблюдается в Алматы (59 школ), а также в Мангистауской (18 школ), Атырауской (17 школ), Туркестанской (15 школ) и Павлодарской (10 школ) областях.

Для решения проблемы дефицита ученических мест, а также трехсменных и аварийных школ в РК по поручению Главы государства запустили национальный пилотный проект «Комфортная школа», реализация которого предусмотрена с 2023 по 2025 годы. Единым оператором нацпроекта было выбрано АО «Samruk-Kazyna Construction».

Благодаря реализации нацпроекта в республике будет построена 401 новая школа, что позволит создать 842 тысяч ученических мест. В 2023 году планируется приступить к строительству 221 школы на 467,8 тысячи ученических мест. В целом на реализацию проекта будет направлено 2,6 трлн тенге государственных инвестиций.

На совещании в Правительстве заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов отметил: учитывая, что в крупных городах существенна внутренняя миграция, высока рождаемость и плотность населения, мощность школ должна достигать 2,5 тысячи ученических мест. Подобные крупногабаритные школы в сравнении с типовыми позволят создать практически в два-три раза больше ученических мест. Это позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трехсменным и переуплотненным режимом обучения, значительно повысить качество образования и создать благоприятные условия для обучения. Вопрос находится на контроле у Главы государства.

АО «Samruk-Kazyna Construction» ведет подготовку к реализации национального пилотного проекта «Комфортная школа». Были выполнены следующие задачи:

1) Получен предварительный перечень земельных участков от местных исполнительных органов (МИО) и Министерства просвещения РК (МП РК) по 221 школе, строительство которых начнется в 2023 году;

2) Разработаны и направлены на согласование МП РК форэскизы (концепции) по семи типам проектов школ на 300, 600, 900, 1200, 1500, 2000, 2500 мест для пяти климатических зон;

3) Подбирается оптимальная информационная система по мониторингу проекта, которая обеспечит максимальную прозрачность строительства в онлайн-режиме для любого гражданина;

4) Проходят процедуры согласования проекты ЕРС-контрактов (проектирование, поставка техоборудования, строительство). Генподрядчик будет имеет возможность параллельно закупать оборудование длительного изготовления и вести строительные работы;

5) Определен предварительный перечень учебной, корпусной и мягкой мебели для оснащения школ. Ведутся переговоры с НПП «Атамекен» и Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК по привлечению отечественных товаропроизводителей. Также с НПП «Атамекен» отрабатываются вопросы по применению строительных материалов отечественного производства.



