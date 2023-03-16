Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Количество потребительских кредитов выросло в Казахстане

    16 Марта 2023, 14:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 2022 год портфель потребительских кредитов банков составил 7,7 трлн тенге, увеличение составило 25%. Такие цифры озвучила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В том числе проблемные кредиты составляют 451 млрд тенге или 5,9% от общего объема потребительских кредитов. Если говорить о микрофинансовом секторе, то портфель потребительских микрокредитов на 1 января текущего года составил 1 трлн тенге, из них микрокредиты с просрочкой составляют 81,7 млрд тенге, или 8,2%», - сообщила Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    Она добавила, что на законодательном уровне с прошлого года действует обязательный порядок по урегулированию проблемных задолженностей. С прошлого года банки начали принимать индивидуальные планы.

    «Всего банками планировалось охватить 633 тысячи заемщиков на 2022-2023 годы. На сегодня по 267 тысячам заемщикам с задолженностью на 127 млрд тенге были приняты меры по урегулированию проблемной задолженности», - добавила Мадина Абылкасымова.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Каким отраслям отдадут приоритет при изменении системы налоговых льгот в РК
    В ЕАЭС будут отслеживать перемещение поставок плодоовощной продукции: перечень содержит 35 видов
    Вопросы предпринимательства в горно-металлургическом комплексе рассмотрели в Правительстве
    В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    4 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    5 Дастан Акимов назначен председателем маслихата города Кокшетау
    Новости партнеров