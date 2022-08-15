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    • Количество погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло 6 человек

    15 Августа 2022 11:56

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 6 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

    «Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент есть 6 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются», - сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

    В пожарно-поисковых работах участвуют 185 спасателей, задействовано двадцать автоцистерн, двенадцать грузовиков, пять тракторов, три грузоподъемных крана и семь единиц дополнительной техники мэрии Еревана.

    На момент взрыва числились пропавшими 16 человек.

    Сообщение о взрыве в торговом центре «Сурмалу» поступило 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС Республики Армения.


    Фото: armenpress.am
    #Армения #Мировые новости #Взрыв
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