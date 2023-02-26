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    Количество образовательных грантов увеличено в сфере ветеринарии

    26 Февраля 2023, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О ряде мер, призванных повысить эффективность ветеринарной службы Казахстана, рассказал вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По подготовке кадров в области ветеринарии сельская квота в текущем году увеличена с сегодняшних 30% до 35%, увеличен образовательный грант с 825 до 925 грантов, увеличена стоимость образовательных грантов с 635,0 тысяч до 955,8 тысяч тенге в государственных вузах, 1 082,6 тысяч тенге – в национальных вузах», - написал Абулхаир Тамабек в своем ответе на депутатский запрос.

    Также, по его словам, на базе подведомственных организаций Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК проводятся практические занятия для студентов.

    «Все вышеуказанные реформы планируется осуществлять поэтапно, что позволит повысить эффективность ветеринарной службы Казахстана и поднять ее на новый качественный уровень», - заверил вице-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Мажилис Сенат Минсельхоз Сельское хозяйство
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