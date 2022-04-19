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      Правительство

    Количество образовательных грантов увеличат в Казахстане

    19 Апреля 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На следующий учебный год будет выделено 73 тыс. грантов для вузов и 31 тыс. грантов для колледжей. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последние несколько лет количество грантов увеличилось вдвое. В этом году предусмотрено более 73 тысяч грантов. Стипендии студентов также удвоились», - сказал Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства.

    Министр также добавил, что количество грантов на обучение в колледжах в этом году выросло до 31 тысячи.

    «Из них 70 процентов отдается техническим специальностям. Для расширения доступа к обучению в колледжах отменены экзамены, малообеспеченным семьям предоставляется специальная квота. А гранты давно не выделяются каждому колледжу. Теперь конкретный студент-абитуриент выигрывает соответствующий грант, и только после этого выбирается колледж. Соответственно, эта мера повысит их конкурентоспособность», - отметил Асхат Аймагамбетов.

    По его словам, в целом в учебных заведениях страны сейчас обучается более 1,1 млн студентов, в среднем ежегодно 300 тыс. из них выходят на рынок труда.

    «Для качественной подготовки кадров работа ведется по 6 основным направлениям. В частности, идет работа по расширению доступа к образованию, расширению академической свободы, совершенствованию менеджмента, обновлению образовательных программ, открытию новых программ, привлечению работодателей к подготовке кадров и системе обеспечения качества», - пояснил Асхат Аймагамбетов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Образование Вузы МОН Асхат Аймагамбетов
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