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    Количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные - МВД РК

    14 Марта 2023, 17:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные. Вместе с тем, в Казахстане планируют выявлять наркозависимых через скрининг. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании Правительства доложил о мерах по реабилитации наркозависимых лиц. Как пояснил спикер, на сегодня нет точного и достоверного учета наркозависимых.

    Ссылаясь на информацию экспертов, глава МВД заявил, что фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные. По данным ведомства, на учете Минздрава состоят 18 тысяч наркозависимых. Для формирования полноценного отчета, как отметил М. Ахметжанов, необходимо получать сведения из различных источников.

    «К сожалению, на сегодняшний день выявляются факты употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга. Она позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков», - сообщил Марат Ахметжанов.

    «Кроме того, требуется повышение качества наркологической помощи и реабилитации. Для этого предусмотрены модернизация и ремонт наркодиспансеров, создание лечебно-трудовых мастерских для реабилитации наркозависимых», - добавил министр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
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