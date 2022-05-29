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    Количество международных авиарейсов увеличивает Казахстан с 352 до 433 в неделю

    29 Мая 2022, 15:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Казахстане и ослаблением карантинных ограничений в мире, Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по восстановлению и расширению маршрутной сети международных авиаперевозок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Авиационная администрация Казахстана сообщила, что в летний период для удовлетворения потребностей туристов количество рейсов увеличивается на 81 рейс в неделю (с 352 до 433 рейсов в неделю) по 99 маршрутам (с 81 до 99 маршрутам).

    «Открываются новые рейсы в Италию, Чехию и Грецию. Увеличиваются рейсы в Турцию, Египет, Грузию и Россию», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Туризм Транспорт Общество МИИР РК Авиация
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