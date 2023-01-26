Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Количество медицинских уголовных правонарушений увеличилось на 6% в прошлом году в РК

    26 Января 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–декабрь 2022 года в стране зарегистрировали 223 медицинских уголовных правонарушения — на 6,2% больше, чем годом ранее. Рост количества правонарушений в секторе отмечается впервые после трех лет сокращения показателей в 2019–2021 годах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

    В аналогичном периоде предыдущего года число правонарушений показывало спад на 18%, до 210 случаев. В региональном разрезе больше всего подобных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 26 случаев — на 36,8% больше, чем годом ранее.

    В тройке антилидеров также оказались Астана (21 случай, годовой рост — в 2,1 раза) и Алматинская область (20 случаев, минус 47,4%). Меньше всего правонарушений в секторе зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях.

    Почти все медицинские уголовные правонарушения (96,4%) пришлись на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками: 215 случаев, плюс 5,4% за год.

    Еще 6 случаев пришлось на незаконную медицинскую и фармацевтическую деятельность и незаконную выдачу либо подделку рецептов, по 1 случаю — на незаконное производство аборта и обращение с фальсифицированными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или медицинской техникой.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Здравоохранение Врачи Фармацевтика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как хирурги помогают бороться с лишним весом - репортаж из БМЦ УДП
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    5 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Новости партнеров