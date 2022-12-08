Количество малых активных предприятий в Казахстане выросло на 10% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К началу ноября в РК было зарегистрировано 496,3 тысячи малых предприятий — на 5,4% больше по сравнению с прошлым годом. Из них действующие предприятия составили 379 тысячи — на 11,4% больше по сравнению с октябрем 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Количество малых предприятий, находящихся в процессе ликвидации, сокращается третий год подряд и составляет 5,2 тысячи компаний — на 3,4% меньше, чем годом ранее.

Количество активных малых предприятий за год выросло сразу на 10,2%, составив на конец октября 2022 года 181,5 тысячи. При этом их доля от действующих малых предприятий сокращается уже четвёртый год подряд, а за последний год она уменьшилась с 48,4% до 47,9%.

Почти половина активных малых предприятий в РК пришлась лишь на три региона: Алматы (47 тысяч), Астану (30,9 тысячи) и Карагандинскую область (9,8 тысячи).

Наименьшее количество активных малых компаний числилось в новообразованной Улытауской области: лишь 1 тысяча.

Почти четверть всех активных малых предприятий работала в сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов: 45,2 тысячи компаний — на 13,8% больше по сравнению с октябрем 2021 года.

Значительное количество также насчитывалось в сфере образования (17,1 тысячи компаний), строительстве (15,5 тысяч) и профессиональной, научной и технической деятельности (14,2 тысячи).

Самый заметный прирост по сравнению с прошлым годом наблюдался в сфере торговли и авторемонта: на 5,5 тысяч малых активных предприятий. При этом в сфере строительства количество таких компаний сократилось, хоть и всего на 287.



