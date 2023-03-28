Количество кемпинговых зон увеличат в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области увеличат количество кемпинговых зон на территории туристических объектов с высоким потенциалом. О развитии туризма в регионе в ходе брифинга в РСК рассказал руководитель управления предпринимательства Нурхан Тлеумуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году в Актюбинской области прошел первый на западе фестиваль воздушных шаров - «Шексіз аспан», ежегодный международный фестиваль «Qargaly Fest», соревнования по триатлону «Qazaq Man». Были организованы информационные туры для зарубежных туроператоров и блогеров, в ходе которых впервые в республике был презентован «промышленный туризм». Проводимые меры способствовали развитию туризма, считает Тлеумуратов.

«Количество обслуженных посетителей в местах размещения достигло 137 тысяч человек по результатам 3 квартала 2022 года, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 117 тысяч человек из них - резиденты, остальные - иностранцы. Количество койко-мест превысило 5 тысяч единиц, план был выполнен на 103,1%. Объем инвестиций в сферу туризма в 2022 году составил 13,4 млрд тенге. В информационной системе e-Qonaq по итогам 2022 года в Актюбинской области было зарегистрировано 24,9 тысячи иностранных граждан. По итогам проведенных мероприятий все показатели Нацпроекта были исполнены», - сказал Нурхан Тлеумуратов.

В рамках бюджета, в 2022 году на территории трех туристских объектов области, таких как пески «Аккум», метеоритный кратер «Жаманшын», Аккайынский лес, были установлены оборудованные кемпинговые зоны, включающие информационные щиты, беседки, места для костра, столы со стульями, площадки для палаток, площадки с палатками, алтыбакан, урны.

В 2023 году планируется установить 7 кемпинговых зон на территории туристических объектов региона.

«Такие объекты, как меловые горы Актолагай, пески Аккум в Байганинском районе имеют высокий потенциал, мы работаем над их развитием. В прошлом году мы открыли три кемпинговые зоны, в этом году планируем открыть семь кемпинговых зон, в частности, в таких местах, как меловые горы Актолагай Байганинского района будут открыты две кемпинговые зоны, также они появятся в местности Оркаш Мугалжарского района и на Каргалинском водохранилище», - сказал Тлеумуратов.

Планируется продолжить празднование ежегодного международного фестиваля «Qargaly Fest», проведение информационных туров, Road Show в городах Казахстана и ближнего зарубежья.



