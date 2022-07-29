Количество инватакси увеличат в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управлении занятости и социальных программ Алматы Данияр Алкебайулы сообщил, что ежемесячно 1500 взрослых и 357 детей с инвалидностью пользуются услугой инватакси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В начале года по просьбе лиц с инвалидностью у нас было увеличено количество автомашин инватакси с 39 до 46 единиц. На последней внеочередной сессии маслихата аким города и депутаты поддержали нашу заявку об увеличении количества автомашин инватакси с 46 до 100 единиц. То есть закупим еще 54 автомашин. Сейчас идут конкурсные процедуры для определения поставщиков», - сказал на брифинге РСК Данияр Алкебайулы.

Он отметил, что из бюджета выделены дополнительные финансовые средства в размере 244 млн тенге.

Спикер также напомнил, что в городе реализуют комплексный план доступности объектов на 2021-2023 годы. Согласно этому комплексному плану работа в этом направлении усилена.



