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    Количество инватакси увеличат почти в два раза в Астане

    25 Января 2023, 17:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как в городе создают условия для людей с особыми потребностями, передает МИА «Казинформ».

    «Для нас очень важно создавать условия для людей с особыми потребностями. Сегодня встретился с представителями разных общественных организаций, которые оказывают социальные и реабилитационные услуги для данной категории людей. Поднимались вопросы по инватакси, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортному лечению, расширению сети реабилитационных центров и др.

    На сегодня реабилитационную помощь в городе получают более 27 тысяч людей с ограниченными возможностями, среди них семь тысяч детей. В столице мы строим ряд социального жилья, где на первых этажах будем открывать социальные объекты. Это детские центры, медицинские объекты, в том числе реабилитационные центры.

    Кроме того, в текущем году планируем увеличить количество инватакси почти в два раза, таким образом, сможем охватить большее количество людей. Вопросы, которые поступили на встрече, взяли в работу, по системным вопросам будем работать с министерствами. Будем на постоянной основе встречаться с представителями общественных организаций, совместно работать над созданием условий для наших жителей», - написал аким столицы.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Социальная поддержка Акимат Транспорт Общество
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