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    Количество детей с аутизмом увеличивается в Казахстане - депутат

    12 Октября 2022, 13:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы детей и подростков с аутизмом поднял депутат Мажилиса Вакиль Набиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данным Всемирной организации здравоохранения, количество детей с аутизмом в мире увеличивается, в том числе и в Казахстане. На сегодняшний день социально ориентированные ведомства и государственные структуры недостаточно осведомлены о масштабах данной проблемы. Поэтому необходимо увеличить центры для детей с аутизмом, которые будут способствовать готовности нашего общества к восприятию возрастающего количества детей и подростков с аутизмом», - сказал Вакиль Набиев в ходе пленарного заседания Мажилиса.

    Депутаты, избранные Ассамблеей народа Казахстана, считают необходимым:

    - Организовать подготовку и обучение специалистов по сопровождению детей и подростков с аутизмом, которые умеют работать по методике прикладного анализа поведения. Многие школьные и дошкольные учреждения не могут создать полноценные условия для таких детей.

    - Для коррекции поведения и социальной адаптации детей с аутизмом необходимо вести работу через адаптивную физическую нагрузку.

    - Повышение информации, социальных роликов об аутизме в обществе, среди работников общественного транспорта и сферы обслуживания для правильного восприятия людей с аутизмом.

    Фото: kaz.elorda.info

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Аутизм
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