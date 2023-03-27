Количество детей с аутизмом растет в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Количество детей с аутизмом растет во всем мире, в том числе и в Казахстане. В республике 12 087 детей страдают аутизмом. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила заведующая отделом реабилитации и внедрения новых технологий Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования, педагог-психолог высшей категории Зауре Джангельдинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно статистическим данным, число детей с аутизмом раннего возраста в Казахстане составляет 1052 ребенка, детей дошкольного возраста (от 3 до 5 лет) - 4331 ребенок, а детей от 6 до 18 лет - 6704 ребенка.

«Мы видим увеличение детей с аутизмом. Одна из причин - это недостаточный охват психолого-педагогической помощью детей с аутизмом в раннем возрасте, отсутствие раннего вмешательства в развитие ребенка. Хотя во всем современном мире говорят о важности раннего вмешательства, мировая статистика приводит данные о том, что 60-70% детей с аутизмом при ранней коррекционной помощи лучше адаптируются и социализируются в обществе»,- отметила спикер.

В стране на сегодня действует 208 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 18 реабилитационных центров, оказывающих помощь детям до 18 лет в индивидуальной или подгрупповой форме. Психолого-педагогическая помощь детям с аутизмом также оказывается в 44 специальных и общеобразовательных дошкольных организациях и в 9 аутизм-центрах.

В 2022 году в кабинете психолого-педагогической коррекции психолого-педагогическую помощь получили 1789 детей с аутизмом, в реабилитационном центре – 288 детей, а в аутизм-центре – 733 ребенка.

Отечественными специалистами в 2020 году была разработана специальная развивающая программа, направленная на общение, социальное взаимодействие и социализацию ребенка с аутизмом. Сегодня она используется в реабилитационных центрах, кабинетах психолого-педагогической коррекции, специальных и общеобразовательных дошкольных организаций образования.

По словам педагога-психолога отдела реабилитации и внедрения новых технологий Асель Бахтыгали, у 90% детей с аутизмом имеются нарушения сенсорной интеграции, то есть дисфункция сенсорной интеграции. Терапия сенсорной интеграции является эффективным методом для организации поведения и развития ребенка с аутизмом.

«У детей с аутизмом сенсорный сигнал не регистрируется мозгом из-за чего у них наблюдается нежелательное или избегающее поведение. Часто у таких детей мозг не считывает опасность и ребенок не получает от этого опыт», - сказала она.

Детям с аутизмом очень важно получать сенсорные ощущения для регуляции своего поведения и адаптации в окружающем мире. В этих целях экспертами применяется тактика сенсорных игр, которая помогает в регуляции поведения и адаптации детям с аутизмом.

В свою очередь, учитель-логопед отдела реабилитации и внедрения новых технологий Жанар Естемесова поделилась, что в работе с детьми с аутизмом необходимо использовать альтернативные и дополнительные средства коммуникации. Некоторые дети с этим диагнозом не могут выражать вербально свои потребности и желания, другие имеют ограничения в использовании речи в общении с близкими людьми.

«Методы альтернативной и дополнительной коммуникации - это способы общения, исключающие речь или ее дополняющие, способствующие улучшению взаимодействия ребенка в семье. Тем более мы с вами используем такие способы коммуникации и в обычной жизни. Это, например, дорожные знаки, бирки на одежде, знаки, обозначающие общественные туалеты и многое другое. Альтернативная коммуникация – это все способы, которыми человек может передать или получить какую-либо информацию, без использования устной и письменной речи. А дополнительная коммуникация – это способы неречевой передачи информации с помощью предметов, жестов и графических символов», - отметила Жанар Естемесова.

При этом, средства коммуникации делятся на низкотехнологичные, среднетехнологичные и высокотехнологичные.

По словам экспертов, использование альтернативных и дополнительных коммуникаций способствуют развитию речи и языка, и в том числе развитию понимания речи и усвоению родного языка. Они советуют вводить данные методы коммуникации как можно раньше.

В прошлом году сообщалось, что в Казахстане зарегистрировано более 8,5 тысяч детей с аутизмом.



