Количество бригад по устранению аварии на ТЭЦ Экибастуза увеличилось с 34 до 42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе находятся члены Правительства, они вместе с представителями оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры «Өнер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Официальный Telegram-канал Правительства РК.

«Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана – Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя (Kazminerals). Общее число бригад увеличилось с 34 до 42», - говорится в публикации пресс-службы Правительства РК в Telegram-канале «UKIMET».

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото: t.me/KZgovernment



