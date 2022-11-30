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    Количество бригад по устранению аварии на ТЭЦ Экибастуза увеличилось с 34 до 42

    30 Ноября 2022, 11:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе находятся члены Правительства, они вместе с представителями оперативного штаба осмотрели жилые дома, расположенные на улицах Маметова, Шешембекова, дом культуры «Өнер», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Официальный Telegram-канал Правительства РК.

    «Утром 30 ноября 2022 года в Экибастузе для подключения оставшихся без тепла 17 многоквартирных жилых домов по улице Машхура Жусупа приступили к работе ремонтные бригады, прибывшие из других регионов и предприятий Казахстана – Астаны, Павлодара, Караганды, Босшаколя (Kazminerals). Общее число бригад увеличилось с 34 до 42», - говорится в публикации пресс-службы Правительства РК в Telegram-канале «UKIMET».

    В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

    Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

    В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

    Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    Фото: t.me/KZgovernment
    Правительство РК Павлодарская область Происшествия Отопительный сезон Экибастуз
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