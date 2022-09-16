Количество благотворительных фондов выросло на 20% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние два года в стране увеличилось количество благотворительных организаций. Большая часть из них оказывает помощь детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 2 года в стране количество благотворительных организаций выросло на 20%. Сегодня их количество превысило 1 тыс. Рост числа благотворительных организаций - показатель их потребности и значимости для общества. Масштабы социальной работы крупных благотворительных фондов очень широки. По имеющейся информации, в последние годы приоритетными направлениями благотворительности являются помощь сиротам (54,31%) и детям с тяжелыми заболеваниями (48,8%)», - сказал Данияр Кадыров на итоговом заседании первой конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

По информации вице-министра, благотворительные фонды, помимо детей, оказывают продовольственную и финансовую помощь нуждающимся.

«Так, при поддержке благотворительных фондов строятся новые школы, детские сады, реабилитационные центры, лагеря отдыха, спортивные залы и другие объекты, которые вносят значительный вклад в развитие социальной сферы. В целях стимулирования благотворительности со стороны государства среди граждан в 2015 году учреждена медаль «Шапағат». На сегодняшний день эту государственную награду получили более 250 граждан», - отметил вице-министр.

Данияр Кадыров также добавил, что с 2018 года министерство ежегодно награждает премией «Жомарт жүрек» граждан, внесших вклад в развитие этого направления, пропагандируя идеи благотворительности в стране.

«На сегодняшний день данную премию получили 176 человек по 5 номинациям», - заключил он.