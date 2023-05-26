Количество автомобилей увеличилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние 12-15 лет количество автомашин увеличилось с 3 млн почти до 5 в Казахстане. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, выступая на форуме на тему «Цифровизация и новые технологии в сфере дорожной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, сегодня ситуацию на дорогах вряд ли можно назвать благополучной. Ежегодно порядка 2,5 тысяч наших граждан гибнут в дорожно-транспортных происшествиях. Еще порядка 19 тысяч получают ранения», - сказал Игорь Лепеха.

В этом вопросе, по его словам, Казахстан отстает даже от соседей, не говоря уже о развитых европейских странах.

«То есть ситуация очень сложная. И даже если сравнивать с нашими соседями, мы далеки, к сожалению, от лидерства. Мы где-то отстаем от развитых европейских стран и даже от наших соседей. Поэтому эти вопросы вызывают крайнюю обеспокоенность руководства страны, Правительства и находятся на личном контроле у руководителя нашего государства. Не раз они рассматривались на различных площадках на заседании Совбеза с участием Президента. На сегодняшний день мы видим тенденцию роста автомобильного парка, при чем очень серьезного роста. Так, за последние 12-15 лет у нас количество автомашин увеличилось с 3 млн почти до 5», - добавил Игорь Лепеха.



