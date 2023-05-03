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    Количество авиарейсов увеличится между Казахстаном и ОАЭ

    3 Мая 2023, 15:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов между Астаной и Абу-Даби с 3 до 5 раз в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

    «Также с 4 августа авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Абу-Даби с 5 до 7 раз в неделю (ежедневно). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus 320 и Airbus 321», - сообщил в пресс-службе ведомства.

    В Комитете подчеркнули, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также увеличению конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туризм Транспорт ОАЭ Авиация
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