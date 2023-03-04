Количество авиарейсов между Казахстаном и Узбекистаном увеличилось в 2,5 раза

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Делегацию Республики Казахстан возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, делегацию Республики Узбекистан – заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее увеличение количества рейсов и расширение географии полетов.

Стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов более чем в два раза по маршрутам Астана – Ташкент с 12 до 36 рейсов в неделю (рост 80%) и Алматы – Ташкент с 20 до 36 рейсов в неделю (рост 200%), а на остальных маршрутах до 4 рейсов в неделю.

На основании достигнутых договоренностей с весенне- летнего периода текущего года авиакомпании «Эйр Астана» и «Uzbekistan Airways» планируют увеличение количества частот по маршруту Алматы – Ташкент с 14 до 20 рейсов в неделю и Астана – Ташкент с 6 до 12 рейсов в неделю.

В целях развития конкуренции и торгово-экономического сотрудничества, а также снижения стоимости авиабилетов, достигнута договоренность о множественном назначении авиаперевозчиков по всем договорным маршрутам между Казахстаном и Узбекистаном.

Вместе с тем, казахстанские авиаперевозчики планируют открытие прямых регулярных рейсов в Самарканд, Фергану, Бухару и Карши.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности полетов и авиационной безопасности.

Стороны договорились продолжить сотрудничество и обмен опытом для повышения уровня региональной авиационной безопасности и безопасности полетов.



