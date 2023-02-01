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    Количество абортов снижается в Казахстане –  КИОР

    1 Февраля 2023, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 2016 по 2021 год в Казахстане произошло снижение количества абортов с 78,9 тысячи до 71,8 тысячи. Об этом сообщила руководитель Центра изучения института семьи Казахстанского института общественного развития Жулдыз Батталова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статистические данные о количестве искусственных прерываний беременности показывают, что с 2016 по 2021 год в Казахстане произошло снижение их количества с 78,9 тысячи до 71,8 тысячи. В рамках анкетного опроса Национального доклада «Казахстанские семьи-2022» мы получили данные о том, что 73,5% опрошенных казахстанцев считают, что, скорее, нужно планировать рождение ребенка, 15,2% считают, что этого делать не нужно и 11,3% затруднились с ответом на данный вопрос. В гендерном разрезе данные опроса показали, что за планирование рождения ребенка чаще выступают женщины – 77,9% и 68,2% мужчин. Тех, кто считает, что нет необходимости в планировании рождения детей больше среди мужчин – 16,9%, чем среди женщин – 13,7%. Горожане чаще высказывали мнение о важности планирования – 76,6%, чем сельчане – 68,7%», – сказала Ж. Батталова.

    Спикер отметила, что международный опыт реализации семейной политики представлен кейсом европейских стран по охране сексуального и репродуктивного здоровья разработанным Всемирной организацией здравоохранения. В данном случае речь идет о плане действий, разработанных с целью поддержки здоровья и благополучия в европейских странах, а также глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков на 2016-2030 годы. Анализ международного опыта дополняется обзором практик по снижению разводов – США, центры семьи Беларуси и США, опыт Дании и других стран.

    В своем выступлении руководитель Центра также сообщила, что казахстанцы стали реже жениться в связи с популярностью гражданских браков.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

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