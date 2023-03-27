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    Кокшетауские старшеклассники разработали устройство для мониторинга состояния сельхозугодий

    27 Марта 2023, 21:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Разработанное кокшетаускими школьниками устройство, позволяющее проводить мониторинг состояния сельскохозяйственных угодий, удостоилось золотой медали онлайн-конкурса «Молодежная международная научная ярмарка-2023», который проходил в Индонезии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе NIS города Кокшетау, разработчиками проекта стали 11-классники Назарбаев Интеллектуальной школы города Кокшетау Жаксылык Динмухаммед, Расул Мейрам, Айгерим Ислямова и Мадина Абатова. Школьники создали устройство, позволяющее контролировать состояние сельскохозяйственных угодий.

    «Проект интеллектуалов завоевал золотую медаль на онлайн-конкурсе «Молодежная международная научная ярмарка-2023», который проходил в Индонезии. Проект «Мониторинг качества сельскохозяйственных угодий» направлен на создание программы для малых летательных аппаратов с целью определения площади загрязнения сельскохозяйственных угодий», - поделились в ведомстве.

    По словам самих учащихся, в своем проекте они объединили биологию и информатику, создав алгоритм, с помощью которого можно определять сорные растения с помощью беспроводных камер, которыми будут оснащены дроны.

    «Программа написана на языке программирования «Python» с использованием машинного зрения для определения сорняков по цвету и высоте. Чтобы продемонстрировать работу камеры, мы создали искусственную модель осеннего пшеничного поля», - поделилась Мадина Абатова.

    В планах школьников подключить программу к профессиональной камере и протестировать ее в естественных условиях. Это, по их словам, поможет усовершенствовать проект.

    Добавим, что ранее проект удостоился первого места на экологическом форуме молодых ученых «Shoqan Ecology-2023», который прошел в Алматы в школе имени Шокана Уалиханова.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Наука Минпросвещения РК
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