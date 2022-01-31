Кокшетауские спортсмены подарили около 200 книг пансионату для пожилых людей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Спортсмены города Кокшетау подарили пансионату для пожилых людей около 200 книг, которые собрали сами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области, администрация, тренеры и спортсмены областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 им. Кажымукана собрали около 200 книг художественной литературы, чтобы подарить их постояльцам пансионата для пожилых людей.

«Как правило, пенсионеры охотно большую часть времени проводят за изучением литературных текстов, многие из них не обходится без книги ни единого дня. Поэтому спортивная общественность решила таким образом поднять настроение пенсионерам. Ведь мы все по своим бабушкам и дедушкам видим, что этим людям очень важно любое внимание», - поделилась пресс-секретарь управления физической культуры и спорта региона Махаббат Большина.

По словам директора ОСДЮШОР №3 им.Кажымукана Руслана Мусинова, подаренные книги займут достойное место на книжных полках пансионата. Так книги обретают вторую жизнь и новых читателей.

«Среди переданных печатных изданий – произведения художественной литературы, энциклопедии, романы на исторические темы, мемуары и поэтические сборники. Отрадно, что наша инициатива смогла доставить людям радость. Подопечные пансионата с большим воодушевлением отнеслись к переданным им книгам − разбирали, делились впечатлениями, даже спорили. Подобные благотворительные дела уже стали доброй традицией среди спортсменов Акмолинской области», – отметил Р. Мусинов.

Спортсмены выразили надежду, что смогут вдохновить акмолинцев дарить хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий, особенно для пожилых людей. Книга может быть новой или уже прочитанной. Главное, чтобы дарили ее с любовью.

Как добавила директор пансионата Елена Кременецкая, чтение – одно из основных развлечений в учреждении.

«Да, наши постояльцы играют в настольные игры, занимаются рукоделием, иногда поют. Но читать – это как жить. Так уж они приучены с детства и с удовольствием приняли в дар новые книги», – резюмировала Е.Кременецкая.