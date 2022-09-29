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    Кокшетауские школьники ежегодно посещают бесплатный языковой лагерь в Германии

    29 Сентября 2022, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьники из Кокшетау ежегодно посещают бесплатный языковой лагерь в Германии. Это стало возможным благодаря учителю школы-гимназии №1. Дина Грищенко преподает детям уроки немецкого языка. Активно участвуя в различных языковых проектах, педагог смогла добиться того, чтобы ее школу добавили в список международной программы PASCH, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Дина Грищенко работает в сфере образования более 20 лет. Ежегодно ученики педагога становятся призерами и победителями различных конкурсов и олимпиад. Одна из ее воспитанников, Иванова Виолетта, благодаря углубленному изучению немецкого языка смогла поступить на грант в Зальцбургский Университет.

    Педагог на протяжении 5 лет добивалась того, чтобы ее школу включили в проект PASCH.

    «Участие в международном проекте PASCH обеспечивает школу учебниками немецких издательств и оргтехникой. Кроме того, как ученики, так и наши учителя участвуют в различных конкурсах для обмена опытом. С 2009 года ежегодно 2-3 наших ученика на безвозмездной основе отдыхают в языковых лагерях в Германии. Сегодня благодаря участию в различных проектах девять наших выпускников изучают немецкий язык в городах Германии и Австрии», – рассказала учитель немецкого языка школы-гимназии №1 г.Кокшетау Дина Грищенко.

    Педагог прилагает всевозможные усилия для того, чтобы дети расширяли свой кругозор. Благодаря ее активной деятельности ученики ежегодно участвуют и побеждают в фестивалях, организованных Гёте-Институтами таких городов, как Алматы, Берлин, Мюнхен. При этом участие и поездки детей спонсируются организаторами мероприятий.

    В планах у педагога увеличить количество гимназических классов в школе и расширить участие детей в масштабных проектах. Также Дина Грищенко намерена делиться своими знаниями и с другими детьми в онлайн-формате через YouTube-канал.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область Образование Германия
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