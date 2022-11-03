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    Когда выйдут на свободу амнистированные по делу о январских событиях

    3 Ноября 2022, 11:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев озвучил примерные сроки освобождения амнистированных по делу о январских событиях, прописанные в законодательстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конкретного срока я сказать вам не могу, потому что ряд дел еще находится в производстве органов предварительного следствия. По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях предварительное следствие проводится полностью. Дело направляется в суд, суд это дело рассматривает, и только при вынесении приговора, суд применяет акт амнистии. В Законе «Об амнистии» есть такая норма, что в течение шести месяцев уполномоченные органы должны принять все организационные меры для исполнения», - сказал Асет Чиндалиев в кулуарах пленарного заседания Сената.

    По его словам, суд имеет право рассматривать такие дела в течение месяца.

    «В случае наличия приговора, если человек приговорен к лишению свободы, администрация учреждения или само лицо направляет ходатайство в суд о применении к нему акта амнистии. По закону суд может рассматривать его в месячный срок, потом суд выносит решение. Если человек был осужден по делам средней и небольшой тяжести, он освобождается от наказания, он может быть освобожден сразу. А если идет просто сокращение срока наказания, то он должен отбыть тот срок, который у него остался», - добавил представитель Генпрокуратуры.

    В среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «Об амнистии».

    Как сообщалось ранее, Закон, разработанный и принятый во исполнение поручения Президента РК, направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

    По предварительным расчетам, под действие амнистии подпадают около 1,5 тыс. лиц.

    На сегодняшний день из 1 112 осужденных по январским событиям лишь 128 человек лишены свободы. После принятия закона из мест лишения свободы освободятся более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода. 171 человек, совершивший уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобожден от уголовной ответственности и наказания.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Суды Общество Январские события
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