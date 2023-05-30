Когда выгоднее покупать авиабилеты, рассказал глава компаний Air Astana

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Правительства глава авикомпании «Air Astana» Питер Фостер прокомментировал цены на билеты авиакомпании Fly Arystan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании Правительства Премьер-Министр Алихан Смаилов спросил Питера Фостера о ценах на авиабилеты, отметив, что у Fly Arystan - разделение билетов на 12 классов от самых дешевых до дорогих. Почему наблюдается такое расхождение?

«Это называется динамичным ценообразованием. Это общая практика, которая применяется всеми мировыми перевозчиками. Цены, тарифы, как мы называем, 13 субклассов определяются рынком. Что это означает? Чем раньше кто-то осуществляет бронирование и покупает билет, тем ниже будет тариф, который мы сможем им предложить. Это также зависит от дня планирования. Если это момент высокого спроса в пятницу вечером, конечно, тариф будет выше. Но это не модель ценообразования, которая зависит от расходов. Это динамичное, которое зависит только от рынка, спроса. Это стандартная международная тарифная политика, модель, которая используется и которая зависит только от рынка», - прокомментировал Питер Фостер.

По его словам, Fly Arystan теряет деньги во время низкого спроса. При этом, спрос ниже и цены остаются низкими.

«Но при этом текущие расходы на персонал остаются такими же. Но обратно, когда будет пиковый спрос, когда тарифы остаются высокими и наблюдается высокий спрос, там уже есть возможность для перевозчика получать прибыль. Ценообразование динамичное, которое зависит только от спроса. Это стандартная модель», - добавил Питер Фостер.

Отметим, что на заседании Правительства обсуждается развитие гражданской авиации Казахстана.



