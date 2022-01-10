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    Когда восстановят проведение международных платежей и переводов

    10 Января 2022, 18:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручения Главы государства по обеспечению стабильности финансовой системы Национальный Банк Казахстана сообщает, что в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

    1) 10 января 2022 года в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка» для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан . Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны.

    2) В целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет обеспечено функционирование рынка операций репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

    3) По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов.

    В связи с этим, деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нацбанк Казахстана Банки Экономика ЧП-2022
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