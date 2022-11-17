Когда в Казахстане прогнозируется всплеск рождаемости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек уверен, что Казахстану уже сейчас нужно готовиться к демографической волне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Абсолютный рекорд XX столетия у нас зафиксирован в 1987 году – родилось 417 тысяч детей. Во втором десятилетии XXI века мы имеем три последовательных года с абсолютно новыми рекордами рождаемости. По итогам этого года ожидается, что число рожденных детей достигнет 500 тысяч, в прошлом году родилось 456 тысяч детей, в позапрошлом – 426 тысяч», - сказал он, выступая с приветственным словом на международной научной конференции «Семейно-демографическая и гендерная политика на новом этапе развития Казахстана» в Астане.

По его словам, новый всплеск рождаемости ожидается к 2029-2030 году, так как рожденные в 2004-2005 году вступят в детородный возраст, а именно в 2004-2005 годах также наблюдалось увеличение количества новорожденных.

«Первый удар придется на систему образования, мы уже сейчас видим, как эта демографическая волна начинает бить по дошкольному и среднему образованию. В 54 школе в Астане я читал лекцию. Одна учительница спросила о том, когда мы перейдем на латиницу. Я ответил, что сейчас вопрос обсуждается. Она сказала, чтобы не переходили. Я спросил почему.

«Потому что сейчас в нашем алфавите 42 буквы, а у нас 40 первых классов и кроме «ь» и «ъ» все буквы заняты. 1 «Я», 1 «Х», 1 «Ю» классы есть, а в новом алфавите 28 букв, букв нам не хватит. Вот так она пошутила», - рассказал министр.

Он отметил, что сейчас по поручению Главы государства запускается большой национальный проект «Комфортная школа», в рамках которой будет построено 1000 школ.

«Чтобы обеспечить проект «Комфортная школа» педагогическими кадрами нам нужно срочно готовить 70 тысяч педагогов к 2024-2025 году. К 2026 году надо успеть подготовить 120 тысяч педагогов», - заключил Саясат Нурбек.



