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    Когда страны Центральной Азии выйдут на допандемические показатели в экономике

    5 Ноября 2021, 15:18

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – По оценке экспертов все страны Центральной Азии выйдут на допандемические показатели экономики уже в 2021-2022 году. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, выступая на первом Международном экономическом форуме «Европейский союз - Центральная Азия» в Бишкеке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На долю Европейского союза приходится более 20% общего объема внешней торговли Центральной Азии, что делает его одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров», - сказал Аскар Мамин.

    Глава Кабмина РК отметил актуальность встречи в Бишкеке.

    «Наше мероприятие сегодня также приобретает дополнительную актуальность в контексте последовательного восстановления мировой экономики и ее перехода к постпандемической повестке. Согласно последним оценкам МФВ, все страны Центральной Азии выйдут на допандемические показатели уже в 2021-2022 году», - добавил Аскар Мамин.

    Ранее сообщалось, что в столице Кыргызстана стартовал первый Международный экономический форум «Европейский союз - Центральная Азия» («ЕС-ЦА»).

    Планируется, что эта встреча на высоком уровне станет первой в серии мероприятий, которые пройдут в странах Центральной Азии в ближайшие годы в рамках Стратегии ЕС по Центральной Азии, принятой в 2019 году. Укрепление экономических связей между Европейским союзом и Центральной Азией является одним из приоритетов стратегии. По словам организаторов, форум предоставит участникам возможность обсудить приоритетные потребности Центральной Азии в области устойчивого экономического развития ради пользы и выгоды всех сторон. Тремя основными темами мероприятия станут «зеленое» восстановление, цифровизация и улучшение деловой среды.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Центральная Азия Правительство РК Премьер-министр РК Экономика Кыргызстан Аскар Мамин Международная деятельность РК
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