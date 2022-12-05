Когда снимут режим ЧС в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Когда будет снят режим ЧС в городе Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ, ответили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 ноября, в соответствии со статьей 48 Закона РК «О гражданской защите», на территории Экибастуза акимом города была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.

«Что касается режима ЧС. Когда будут завершены все работы, будет принято соответствующее решение», - сообщил аким города Экибастуза Аян Бейсекин в ходе брифинга.

Он также ответил на вопрос, чем казахстанцы могут помочь местным жителям.

«Огромная благодарность жителям города и нашей страны, которые остались неравнодушными. Очень много звонков помощи и поддержки мы чувствуем. В рамках филиала партии AMANAT развернут гуманитарный штаб, туда поступает основная часть помощи», - проинформировал аким.

По информации Олега Крука, в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Произведена подача к тепловым узлам в подвалы 71 многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.





Фото: Константин Шелков/ pavlodarnews.kz



