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    Когда снимут режим ЧС в Экибастузе

    5 Декабря 2022, 20:51

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Когда будет снят режим ЧС в городе Экибастузе из-за аварии на ТЭЦ, ответили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    28 ноября, в соответствии со статьей 48 Закона РК «О гражданской защите», на территории Экибастуза акимом города была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях.

    «Что касается режима ЧС. Когда будут завершены все работы, будет принято соответствующее решение», - сообщил аким города Экибастуза Аян Бейсекин в ходе брифинга.

    Он также ответил на вопрос, чем казахстанцы могут помочь местным жителям.

    «Огромная благодарность жителям города и нашей страны, которые остались неравнодушными. Очень много звонков помощи и поддержки мы чувствуем. В рамках филиала партии AMANAT развернут гуманитарный штаб, туда поступает основная часть помощи», - проинформировал аким.

    По информации Олега Крука, в ремонтно-восстановительных работах участвует 851 человек. Произведена подача к тепловым узлам в подвалы 71 многоэтажного дома.

    Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

    В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.


    Фото: Константин Шелков/ pavlodarnews.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Павлодарская область Происшествия Экибастуз
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