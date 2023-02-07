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    Когда пересчитают пенсии военнослужащим в Казахстане

    7 Февраля 2023, 16:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК создана рабочая группа по пересмотру пенсионного обеспечения военнослужащих, призванных после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Она отметила, что с 2016 года пенсионное обеспечение военнослужащих стало полностью государственным. Это было связано с тем, что в среднем они работают 20 лет.

    «Они не могут за 20 лет накопить себе такие пенсионные накопления, которых хватило бы далее на их пенсионную жизнь. До 63 лет – это 40 лет, плюс еще, сколько Бог даст. В этой связи с 2016 года они были переведены на полное государственное обеспечение. Этот вопрос был рассмотрен совместно с ними. Я знаю, что депутаты Сената тоже этот вопрос рассмотрели. Сейчас по поручению Главы государства создана рабочая группа, в течение 3 месяцев совместно с работниками Министерства обороны и других силовых структур, и финансово-экономическим блоком мы подготовим соответствующие предложения», - сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы депутатов Сената Парламента РК.

    Как известно, в Казахстане трехуровневая пенсионная система. Всем гражданам, согласно Конституции, выплачивается базовая пенсия. По солидарной системе осуществляются выплаты для тех, у кого есть стаж работы до 1998 года. Эта система постепенно заменяется полностью на накопительную пенсионную систему.

    На сегодня Минтруда также разработало предложения, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для шахтеров и других категорий граждан.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минтруда РК Вооруженные силы Пенсия
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