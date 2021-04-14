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    Когда отменят низкие ввозные таможенные пошлины для ряда товаров из Армении в рамках ЕАЭС

    14 Апреля 2021, 11:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Республика Армения стала членом Евразийского экономического союза 1 января 2015 года. По итогам переговоров по вступлению в Евразийский экономический союз Республике Армения предоставлена возможность применять более низкие ввозные таможенные пошлины в течение 7 лет с момента вступления в отношении 981 товара. Это такие товары, как мясо, злаки, химическая продукция, автомобили, лекарственные средства, некоторые виды оборудования, инструментов и драгоценных камней», - сказал министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, представляя проект закона на пленарном заседании Мажилиса.

    При этом, как сообщил министр, предусмотрено ежегодное сокращение данного перечня. Переходный период, предоставленный Армении, заканчивается в 2022 году.

    «В декабре 2019 года в ходе Высшего Евразийского экономического совета Премьер-Министр Республики Армения также обратился с просьбой о продлении периода перехода к Единому таможенному тарифу. Учитывая складывающуюся в Республике Армения экономическую ситуацию, остальные государства Евразийского экономического союза согласились продлить на 1 год возможность применения более низких пошлин. Переходный период продлен в отношении 553 товаров. Это такие товары как мясо, злаки, химическая продукция, лекарственные средства, некоторые виды оборудования, инструментов и драгоценные камни», - уточнил Бахыт Султанов.

    Министр добавил, что в отношении транспортной группы переходный период не продлевался и закончился 1 января 2020 года.

    Завершение периода применения изъятий для Армении по остальным товарам предусмотрено с 1 января 2022 года.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Армения ЕАЭС
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