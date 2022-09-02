Когда откроются новые школы в Нур-Султане

На сегодня дефицит ученических мест в стране составляет более 260 тыс. При этом, 10% из них приходится на город Нур-Султан. Ежегодно в столице численность населения растет на 5-6%. Вместе с тем, в городе наблюдается бум в строительстве жилых комплексов. Однако создание социальной инфраструктуры, в частности строительство новых школ, не поспевает за новыми ЖК. О ситуации с дефицитом ученических мест в столице читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Бэби-бум и бум строительства в Нур-Султане

По данным статистики, ежегодно численность населения в столице растет на 5-6%, то есть на около 50-70 тыс. человек. При этом 35 тыс. из них – естественный прирост рождаемости и 35 тыс. за счет внутренних миграционных процессов из других городов.

По данным Бюро национальной статистики и АСПиР, в 2020 году и вовсе произошел бэби бум в столице. Рождаемость выросла на 6,1%, тогда, как в 2019 году она выросла на 1,1%. На сегодня в столице проживает 1,2 млн человек.

Новому населению нужно где-то жить, поэтому в городе наблюдается и бум строительства. Новые ЖК растут, как дождевые грибы.

Однако, строительство социальной инфраструктуры (школ, поликлиник) не поспевает за новыми ЖК. Жители столицы вынуждены искать новое жилье поближе к школе, некоторые меняют адрес прописки, только чтобы получить заветное место в учебном заведении. Согласно законодательству, любой житель вправе менять свой адрес прописки.

Дефицит ученических мест растет из года в год

На сегодняшний день дефицит ученических мест в столице составляет 26 тыс. При этом несмотря на строительство новых школ, дефицит не сокращается, а только растет. В 2019 году аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что дефицит ученических мест в столице составил 25 тыс.

По данным акима за последние три года было построено 34 школы, что позволило создать 70 тыс. новых ученических мест. Однако, очевидно, что мест все так же не хватает. Школы переполнены (свыше 30 учеников в классе) и проблема трехсменных школ тянется из года в год. Акимат города сообщает, что строительство школ продолжается во всех районах города.

Когда откроются новые школы в столице

В этом году, по словам акима, откроют 11 новых школ, которые позволят создать более 20 тыс. новых учебных мест, если быть точнее, то 23 580 ученических мест в две смены. Однако некоторые из 11 школ не успеют открыться к началу нового учебного года, и ученики вынуждены идти в те школы, что есть, превышая нормы по наполняемости классов.

Например, по словам директора одной из столичных школ Алии Макышевой, потребность в ученических местах в районе улицы 38, где расположена школа, составляет 19 тыс.

«К нам отнесли все близлежащие ЖК. По нашим подсчетам потребность в ученических местах составляет 19 тыс. ученических мест! А школа всего одна в этом районе, и рассчитана она всего на 4 тыс. мест при двусменном обучении (2 тыс. в первую смену и в 2 тыс. во вторую). Потребность покрыть невозможно. Мы рассчитывали на открытие новой школы рядом с нами, и тогда бы часть учеников была бы отнесена к этой школе, однако она не успевает открыться к новому учебному году», - рассказала директор столичной школы Binom School Tanym Алия Макышева в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Данная школа открыла свои двери в январе 2022 года. При этом, места были разобраны в течение первых десяти минут в день приема.

«В школу принимаем всех без исключения. Требуется только свидетельство о рождении, медицинские справки и документ о прописке. Согласно приказу мы имеем право принимать 3 ребенка по адресу и два с других адресов. При этом, нам очень важно, где на самом деле проживает ребенок. Ведь это вопрос безопасности. Переживаешь за каждого ребенка, пока он не дойдет до дома. Поэтому в ходе составления обязательного социального паспорта ребенка, мы проверяем адреса, фактически ли проживает ребенок по адресу, представленному в документах. Мы проверили все адреса – все дети проживают в домах, которые относятся к нам», - подчеркнула Алия Макышева.

Напомним, школы сети Binom строятся через механизм государственно-частного партнерства, где бизнес берет на себя риски и инвестиции, а государство обеспечивает покрытие затрат на строительство и обучение детей в течение 6 лет. Данные школы строятся, в том числе и для того, чтобы сократить дефицит ученических мест.

В этой школе предусмотрено 70% классов с казахским языком обучения и 30% с русским языком обучения. В классе по 24-25 человек.

«В каждом классе у нас не более 24-25 учеников в классе. Больше принять мы не можем, поскольку мы работаем на основе подушевого финансирования. В данный момент в школе открыто 12 первых классов с казахским языком обучения и 8 классов с русским языком обучения. При этом, 2 первых класса с казахским языком обучения не набрались за отсутствием спроса на места. Однако на класс с русским языком обучения спрос очень высокий. Так как 2 первых класса не набрались, мы открыли 1 класс с русским языком обучения в этом году вместо этих двух, немного превысив свою норму классов с русским языком обучения. Сейчас это 31%», - отметила директор столичной школы.

Очевидно, что при всем желании школа, рассчитанная на 4 тыс. ученических мест в 2 смены не сможет покрыть потребность в 19 тыс.

Поэтому мы задали вопрос Государственному учреждению «Управление строительства г.Нур-Султан» о том, когда будут открыты другие школы в этом районе.

«Школа в районе пересечения пр. Улы Дала и ул. No39 будет введена в эксплуатацию в декабре 2022 года, вместимостью на 1200 мест в одну смену. Кроме того, до конца августа месяца текущего года в районе пересечения улиц Е51, Е69, Е70 вводится в эксплуатацию школа на 2000 мест в одну смену. Также в декабре текущего года будет введена в эксплуатацию школа на 2000 мест в одну смену в районе пересечения улиц Т.Рыскулова-К.Кайсенова», - сообщил руководитель отдела строительства социальных объектов Жасулан Кожахметов.

Ожидается, что после открытия данных школ, часть учеников, а именно 10 тыс. 400 человек распределять в эти школы по прописке. Однако, все же дефицит в 4600 мест в этом районе остается.

В целом, для решения проблемы дефицита ученических мест, акимат города сообщил о том, что в столице будут строить больше крупногабаритных школ, рассчитанных на 2 тыс. мест.

«В прошлом году мы в пилотном режиме перешли на крупногабаритные школы. Раньше самая большая школа в «односменку» содержала 1,2 тыс. мест, при двухсменке – 2,4 тыс. Мы построили уже шесть школ на 2 тыс. мест, при двухсменке каждая обеспечивает 4 тыс. мест. И мы видим, что это правильный подход, потому что надо подводить инженерные сети, найти землю, особенно где уплотненная застройка нужно строить школы. И мы сейчас совместно с центральными госорганами приняли такое решение», - сказал Алтай Кульгинов на заседании маслихата 17 августа текущего года.

По его словам, ежегодно необходимо строить до 15 школ.

При этом, столичный акимат рассматривает три вида источников финансирования при строительстве школ: бюджетное финансирование, ГЧП и частное финансирование в целях ускорения строительства образовательной инфраструктуры в городе. Цель - ликвидация аварийных и трехсменных школ и устранение дефицита ученических мест.

По словам акима Алтая Кульгинова, количество школ с трехсменным обучением сократилось в 2 раза в этом году. На начало текущего учебного года в городе будет функционировать 8 трехсменных школ. А количество школ со сверхнормативной численностью учеников - с 22 до 14.

По данным столичного управления образования, всего на начало учебного года в Нур-Султане будет функционировать 152 общеобразовательные школы. Из них 99 – государственные, 53 – частные.

В школу пойдут более 225 тыс. детей (в прошлом учебном году – 215 074). В первый класс принято 26 тыс. детей (в прошлом учебном году – 25 349).

Национальный проект «Комфортная школа»

Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов прогнозирует, что дефицит ученических мест достигнет 1 млн к 2025 году.

«Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того чтобы этого дефицита не было, Президент поставил задачу по строительству тысячи школ, одного миллиона мест», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что в прошлом году было построено 277 школ по всему Казахстану – впервые такое большое количество. На сегодня дефицит составляет 260 тыс.

«Теперь Президент дал задание, он сказал, что нужен отдельный национальный проект «Комфортная школа». То есть он решает вопрос 800 тысяч мест.

При этом, по словам министра, к ним будут совершенно другие требования по оснащению.

«Мы сейчас видим же школы BINOM, другие школы. Там совершенно другое оборудование. Они полностью соответствуют нашим государственным общеобразовательным стандартам. Если нужен кабинет робототехники - есть кабинет робототехники. Кабинет физики, кабинет химии... Все самое современное. А почему такие школы не должны быть для всех? Сейчас в рамках проекта «Комфортная школа» это есть и в обычном проекте школы. Это оборудование составляло порядка 6%, в проектах новых школ - порядка 16%. Мы будем обеспечивать весь необходимый стандартный набор оборудования», - сообщил глава ведомства.

В целом, в прошлом году в стране было построено 277 школ на 163 тыс. мест, а в 2022 году запланирован ввод еще 225 школ, из которых 49 на 22,2 тыс. мест уже построены.



