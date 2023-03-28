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    Когда откроют движение на всем протяжении транспортного коридора «Центр – Юг»

    28 Марта 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, на какой стадии находятся работы по транспортному коридору «Центр – Юг» сообщил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Амангельды Беков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках развития коридора «Центр – Юг» продолжается реконструкция участков «Караганда-Балхаш-Бурылбайтал-Курты-Капшагай» (946 км, из которых открыто 543 км)», - сказал Амангельды Беков.

    Было отмечено, что по участку Караганда-Балхаш (363 км) открыт проезд на 281 км. На участках Балхаш-Бурылбайтал-Курты (516 км) открыто движение на 262 км, и в текущем году продолжаются работы на участке Курты-Капшагай (67 км).

    «В целом мы планируем открыть движение по коридору «Центр – Юг» на всем протяжении до конца 2023 года, со сдачей в эксплуатацию в 2024 году», - добавил Амангельды Беков.

    Ранее сообщалось, что общая протяженность автомобильных дорог страны на сегодня составляет 95 тысяч км.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Транспорт Дороги МИИР РК
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