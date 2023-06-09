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    Когда начнут строительство объектов по нацпроекту «Комфортная школа»

    9 Июня 2023, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца 2023 года в рамках национального проекта «Комфортная школа» запланировано начало строительства 226 школ. Об этом сообщил вице-министр просвещения Айбат Ильясов на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В том числе путем строительства через дирекцию - 217 школ; путем закупа в виде товара в городах Астана и Алматы – 9 зданий школ», - сказал Айбат Ильясов.

    По его словам, 7 марта текущего года АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлено 20 конкурсов (17 областей и 3 города республиканского значения), состоящих из 185 лотов, по закупу комплексных работ по проектированию и строительству «под ключ».

    На сегодняшний день дирекцией завершен первый этап конкурса по закупу комплексных работ.

    По итогам конкурсных процедур состоялись 118 (заключаются договора), не состоялись 67 (повторный конкурс), еще по 32 школам конкурс будет объявлен в ближайшее время.

    «В настоящее время министерство ведет координацию работы дирекции совместно с акиматами по определению земельных участков для переноса месторасположения строительства 45 школ с неподходящими конфигурацией и размерам ранее представленных земельных участков», - добавил Айбат Ильясов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Строительство Минпросвещения РК
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