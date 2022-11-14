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    Когда начнут дноуглубительные работы на судоходных водных путях в Атырауской области

    14 Ноября 2022, 12:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023 году будут начаты дноуглубительные работы на судоходных водных путях в Атырауской области. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Атырауской области в 2018-2020 году реализованы проекты по повышению водности и улучшению гидрологического режима рек Жайык и Кигаш. Общая протяженность каналов составила 194 км. Работы в данном направлении продолжаются», - сказал Сериккали Брекешев.

    Министр сообщил, что в 2022 году из республиканского бюджета на эти работы выделено 3 млрд. тенге.

    «Важно отметить, что в соответствии с поручением Президента, данных в ходе встречи с населением Атырауской области в 2023 году будут начаты дноуглубительные работы на судоходных водных путях. Это дополнительно создаст благоприятные условия для прохода рыб к местам нереста, а также возможность беспрепятственного выхода рыболовных судов в Каспийское море», - добавил Сериккали Брекешев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Экология Минэкологии
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