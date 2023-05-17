Когда начнется туристический сезон на озере Алаколь

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году для организации комфортного отдыха акиматом Абайской области разработана дорожная карта, согласно которой посетителей ждет много новшеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Как рассказал первый заместитель акима области Айдын Каримов, туристический сезон на озере Алаколь начнется 15 июня.

По словам первого заместителя акима Абайской области Айдына Каримова, дорожная карта предусматривает 40 мероприятий по поэтапному решению проблем инфраструктуры, экологии, безопасности отдыхающих и других проблем, доставляющих неудобства туристам. Ранее сообщалось о том, что завершается реконструкция системы светосигнального оборудования, видеонаблюдения, наружного освещения аэропорта Урджара. Разработана проектно-сметная документация по реконструкции терминала аэропорта, проект находится на рассмотрении государственной экспертизы. На сегодня рейсы по направлениям «Алматы-Урджар-Семей-Урджар-Алматы» выполняются дважды в неделю. А с июня по август частота рейсов увеличится до 3-4 раз в неделю. Кроме того, Авиакомпания QazaqAir с 15 мая запустила прямое авиасообщение из Астаны в Урджар. Самолеты на Алаколь и обратно будут летать пять раз в неделю, кроме пятницы и воскресенья.

Для обеспечения пожарной безопасности ведется разработка проектно-сметная документация на строительство пожарного депо на 2 единицы техники в селе Кабанбай. Реализация проекта запланирована в рамках комплексного плана развития области на 2024 год. До 2027 года работы по берегоукреплению озера, включая новые зоны, будут проводиться поэтапно.

По данным заместителя акима Абайской области Димитрия Гарикова, по объектам охраны окружающей среды ведутся работы по осушению земель на побережье озера Алаколь Урджарского района со строительством водоотводного канала. Решается вопрос и с электроснабжением побережья озера.

В летний период в туристическом направлении будут функционировать пассажирские перевозки к озеру Алаколь: 4 действующих автобусных маршрута, также проведен тендер на обслуживание железнодорожного маршрута «Семей- ст. Жаланашколь», победителем которого определен АО «Пассажирские перевозки». Расчет на 2023 год сформирован с учетом курсирования поездов через день, 3 раза в неделю с составом поезда 5 вагонов.

Кроме того, количество пассажирских мест в поездах, отправляющихся на озеро Алаколь, на летний туристический сезон в 2023 году вырастет на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирам будет предложено более 276 тысяч мест, проинформировали в пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы».

По итогам летнего сезона-2022 на Алакольском побережье отдохнули 1,5 млн человек, в 2021 году – 1,3 млн человек.



