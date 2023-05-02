Когда начнется прием заявок на льготное автокредитование в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередной прием онлайн-заявок на участие в программе льготного автокредитования будет запущен после того, как соберется 5 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До этого мы озвучивали, что механизм будет работать на револьверной основе. Сейчас ежемесячно примерно по 1 млрд тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 млрд тенге. Сейчас револьверно есть 4 млрд тенге, еще 1 млрд соберем и еще раз объявим», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

Напомним, пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования была запущена 6 февраля текущего года. Прием заявок осуществлялся на официальном сайте autonesie.kz. Первый запуск был рассчитан на прием заявок от 761 человека.

Для подачи заявки требовались компьютер, подключенный к интернету, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и установленная программа NCALayer.

Планировалось, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.



