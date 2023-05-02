Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Когда начнется прием заявок на льготное автокредитование в Казахстане

    2 Мая 2023, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередной прием онлайн-заявок на участие в программе льготного автокредитования будет запущен после того, как соберется 5 млрд тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До этого мы озвучивали, что механизм будет работать на револьверной основе. Сейчас ежемесячно примерно по 1 млрд тенге возвращается. Этих средств хватит на 100 машин. Теперь мы предусматриваем такой механизм, что будем запускать после того, как средств будет достаточно примерно на 500 машин. То есть это 5 млрд тенге. Сейчас револьверно есть 4 млрд тенге, еще 1 млрд соберем и еще раз объявим», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

    Напомним, пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования была запущена 6 февраля текущего года. Прием заявок осуществлялся на официальном сайте autonesie.kz. Первый запуск был рассчитан на прием заявок от 761 человека.

    Для подачи заявки требовались компьютер, подключенный к интернету, электронно-цифровая подпись (ЭЦП) и установленная программа NCALayer.

    Планировалось, что в последующем прием заявок на платформе будет проводиться ежемесячно и позволит регистрировать более 100 заявителей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Транспорт МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Участок проспекта Туран временно перекроют на ремонт в Астане
    Скопление транспорта на участках границы с Кыргызстаном и Узбекистаном объяснили в Погранслужбе КНБ РК
    На экспрессе в Хогвартс: детская железная дорога открыла сезон в Караганде
    Легализовать автомобили-конструкторы разрешили в Казахстане
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров