Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Когда на рассмотрение Мажилиса попадет законопроект по возврату незаконно вывезенных активов

    18 Мая 2023, 16:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр юстиции Алма Муканова в кулуарах Мажилиса ответила на вопрос журналистов о том, когда на рассмотрение Мажилиса попадет законопроект по возврату незаконно вывезенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект по возврату незаконно вывезенных активов разрабатывало Правительство. Вместе с тем, соответствующий законопроект был разработан группой депутатов Парламента и внесен в Правительство на получение заключения. В настоящее время данные законопроекты уже находятся на рассмотрении Правительства, по ним готовятся заключения», - сообщила Алма Муканова.

    По ее словам, до конца текущего месяца Правительство должно подготовить проект заключения, которое будет вынесено на рассмотрение Мажилиса на вопрос принятия или непринятия.

    «Нам установили сроки. До конца мая мы обязаны представить соответствующее заключение Правительства на разработанные законопроекты, и, соответственно, оно будет рассматриваться в стенах Мажилиса», - добавила Алма Муканова.

    Она объяснила, что эти законопроекты должны были внести на рассмотрение Мажилиса до 31 марта. Однако, так как сам вопрос является сложным, по многим нормам, предложенным госорганами, возник ряд вопросов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Мажилис Минюст
    Новости по теме
    Новости по теме
    Институт гражданской конфискации планируют создать в Казахстане
    Предложение о введении в Уголовный кодекс нормы о сексуальном домогательстве поступило в Минюст
    Сенат одобрил ратификацию соглашения об учреждении института ЦАРЭС
    Кратные штрафы за совершение экономических преступлений предлагают ввести Казахстане
    Популярное
    1 Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
    2 Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
    3 Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
    4 По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
    5 Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
    Новости партнеров