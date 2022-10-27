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    Кодекс этики наблюдателей разработал Центр непартийного наблюдения

    27 Октября 2022, 11:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов сообщил, что центр разработал Кодекс этики наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы разработали Кодекс этики наблюдателей и 3 ноября планируем собрать всех наших партнеров, представителей республиканских штабов кандидатов. Практика показывает, что сами наблюдатели порой допускают нарушения. На круглом столе хотим обсудить и принять такой документ, затем направить его в Центральную избирательную комиссию для работы», - сказал на брифинге глава Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

    Спикер отметил, что наблюдатели должны соблюдать законность и открытость, а также быть беспристрастными ко всем кандидатам.

    Ранее Толеген Кунадилов заявил, что с каждыми выборами активность гражданского общества растет.

    «Если в 2010 году участвовало в качестве наблюдателей 29 тысяч человек, то в 2019 году - 45 тысяч, а в 2021 году участвовало в качестве наблюдателей на парламентских выборах 74 тысячи человек. Интерес общества растет. Чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граждан будет защищен законом», - резюмировал Толеген Кунадилов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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