Кодекс этики наблюдателей разработал Центр непартийного наблюдения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов сообщил, что центр разработал Кодекс этики наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы разработали Кодекс этики наблюдателей и 3 ноября планируем собрать всех наших партнеров, представителей республиканских штабов кандидатов. Практика показывает, что сами наблюдатели порой допускают нарушения. На круглом столе хотим обсудить и принять такой документ, затем направить его в Центральную избирательную комиссию для работы», - сказал на брифинге глава Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов.

Спикер отметил, что наблюдатели должны соблюдать законность и открытость, а также быть беспристрастными ко всем кандидатам.

Ранее Толеген Кунадилов заявил, что с каждыми выборами активность гражданского общества растет.

«Если в 2010 году участвовало в качестве наблюдателей 29 тысяч человек, то в 2019 году - 45 тысяч, а в 2021 году участвовало в качестве наблюдателей на парламентских выборах 74 тысячи человек. Интерес общества растет. Чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выбор граждан будет защищен законом», - резюмировал Толеген Кунадилов.



