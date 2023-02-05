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    КНР выразила протест из-за сбитого Пентагоном зонда

    5 Февраля 2023, 10:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В КНР обвинили США в «явной чрезмерной реакции» в связи с тем, что зонд был сбит истребителем F-22 над Атлантикой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Пекин осудил решение Пентагона сбить объект, который в Вашингтоне назвали китайским «зондом-разведчиком», над территориальными водами Соединенных Штатов в Атлантическом океане. Это следует из заявления МИД Китая, обнародованного в воскресенье, 5 февраля. В КНР обвинили США в «явной чрезмерной реакции и серьезном нарушении международной практики». «Китай выражает масштабное недовольство и протест против применения силы Соединенными Штатами для атаки» на объект, который в Пекине описали как «беспилотный гражданский летательный аппарат».

    МИД КНР оставляет за собой право «на дальнейшие необходимые ответные действия», указали в ведомстве.

    Как сообщили 4 февраля представители Пентагона, аэростат был сбит ракетой, выпущенной с многоцелевого истребителя F-22.

    Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию «преднамеренным и законным действием», ставшим ответом на «неприемлемое нарушение Китаем» суверенитета Соединенных Штатов.

    Как сообщалось ранее, в Пентагоне 2 февраля сообщили, что 1 февраля заметили над штатом Монтана на северо-западе США «китайский разведывательный воздушный шар».

    В субботу МИД КНР заявил, что «китайские власти выступают решительно против нападок и клеветы со стороны США в связи с тем, что китайский воздушный шар случайно оказался в воздушном пространстве США».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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