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    КНР поддерживает выбранный Казахстаном свой собственный, особенный путь развития - китайский эксперт

    12 Июня 2022, 09:04

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Конституционная реформа - важный шаг в закреплении достижений Республики Казахстан за 30-летний период строительства суверенного государства и придания нового импульса дальнейшему динамичному развитию Нового Казахстана. Таким мнением поделился директор Института социального развития Европы и Азии Центра развития Госсовета КНР Ли Юньцюань, сообщает МИА «Казинформ».

    «Конституционная реформа Казахстана в основном предполагает преобразования в политической сфере. В свое время реформы Китая также начинались с политики. В этой связи, мы твердо верим, что такого рода изменения будут способствовать политической и социальной стабильности, а также развитию Казахстана и региона в целом», - отметил Ли Юньцюань.

    «Реформа – это знаковый процесс развития любого динамичного общества. Китай в течение 40 лет проводит политику реформ и открытости. Полагаю, что, после завершения конституционной реформы в Казахстане, будет принят ряд мер поддержки социально-экономического развития. Мы верим, что все эти реформы будут успешными», - добавил китайский эксперт.

    В свою очередь, директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии (ИРВЕЦА) Китайской академии общественных наук (КАОН) Сунь Чжуанчжи отметил, что программа политических реформ, изложенных в мартовском Послании Главы государства народу Казахстана, – гарантия модернизации страны, основанной на обеспечении социальной стабильности, повышении доверия населения к институтам власти и ускорении экономического развития Казахстана.

    Директор Института Центральной Азии китайской академии современных международных проблем Дин Сяосин подчеркнул, что проведение конституционного референдума, означает вступление РК на новую ступень развития. «Китай поддерживает выбранный Казахстаном свой собственный, особенный путь развития и надеется на дальнейшее развитие стратегического партнерства с Новым Казахстаном», - сказал он.

    Как подчеркнул директор Института Евразии Китайской академии международных проблем Ли Цзыго, первоочередной задачей Второй республики является перестройка политической системы, но это длительный по времени процесс общественной трансформации.

    «Перестройка политической системы сформирует новую модель государственного управления и укрепит фундамент Второй республики», - резюмировал он.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Конституция Реформы Токаева Политика Референдум
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