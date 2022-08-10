Книжная выставка «Мир Абая» открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выставка в честь 177-летия великого Абая открылась в Нур-Султане. Горожан знакомят с поэтическим и философским наследием поэта, трудами ученых-абаеведов и переводами бессмертных произведений великого мыслителя на иностранные языки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На выставке представлено более 50 книг о творчестве основоположника казахской письменной литературы.

«Литературные труды Абая всегда занимают центральное место на книжных полках магазинов и домашней библиотеки. Его произведения известны далеко за пределами Казахстана. Здесь можно найти ценные экземпляры из книжного фонда, в том числе «Слова назидания», роман «Путь Абая» Мухтара Ауэзова в переводе Анатолия Кима, «Величие Абая, или попытка создания портрета мыслителя в XXI веке» Теймура Атаева, «Абай афоризмі» Құлмата Өмірәлиева, «Абайдың рухы» Дүкенбая Досжана и другие интересные сочинения. Эти и другие произведения можно почитать в библиотечном зале или взять домой. Наши библиотекари ежедневно пишут посты в социальных сетях, где информируют читателей о новых изданиях», – сообщила библиотекарь Анара Акимбекова.

Кроме того, школьники на выставке прочитали стихи и исполнили песни, а также гости смогли узнать больше об основных этапах жизненного и творческого пути Абая.

«Я прочла стихотворение «Сегізаяқ», в котором автор обличает человеческие пороки. Мне нравится изучать творчество Абая. В нем заложен глубокий смысл о самосовершенствовании, отражены его взгляды на положительные и отрицательные моральные качества. Также во многих философских произведениях великого казахского мыслителя и просветителя воспевается стремление к саморазвитию и любовь к родине», – заключила школьница Айганым Сатан.





Фото: gov.kz



