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    Книгу в обложке из человеческой кожи исследуют казахстанские ученые

    2 Апреля 2023, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Древняя латинская рукопись в переплете из человеческой кожи продолжает оставаться загадкой. Рукопись экспонируется в Музее редких изданий при Национальной академической библиотеки в Астане, передает МИА «Казинформ».

    Книга на древней латыни из 330 страниц предположительно датирована 1532-м годом, однако на сегодняшний день удалось расшифровать лишь 10 из них.

    В беседе с «Анадолу» эксперт отдела науки Национальной академической библиотеки Молдир Толепбай сообщил, что рукопись была подарена фонду библиотеки одним из частных коллекционеров в 2014 году, и с тех пор экспонируется в музее.

    По ее словам, метод переплета книги был распространен много веков назад и уже не используется.

    «Данный экспонат пришло посмотреть большое число посетителей. Обложка для книги выполнена методом, который известен под названием антроподермический переплет, то есть книжный переплет, изготовленный из человеческой кожи», - сказала Толепбай.

    Эксперт отметила, что обложка рукописи была исследована в научных лабораториях страны.

    «Исследования проводились в лаборатории Национального центра медицинских наук в Астане. Был сделан вывод, что для обложки рукописи использовалась кожа со спины человека», - отметил эксперт.

    По его словам, содержание рукописи до сих пор остается загадкой.

    «Рукопись, принадлежащая нотариусу из Северной Италии по имени Петрус Пуардус, была написана в 1532-м году на древней латыни. В целом книга состоит из 330 страниц, но на данный момент эксперты смогли прочитать только первые 10 страниц», - сказала Толепбай.

    Эксперт сообщила, что первые страницы книги были расшифрованы специалистами французского института.

    «Согласно прочитанному, на первых страницах приводится информация о входных и выходных расчетов, кредитах и ​​ипотечных расчетах, однако рукопись расшифрована не полностью», - добавила казахстанский эксперт.

    В фонде Национальной академической библиотеки Казахстана на сегодняшний день хранятся до 13 тысяч редких книг.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука Культура
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